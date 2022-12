Sexualstraftäter wird jetzt mit Phantombild gesucht

Am 21. August wurde in der Nähe der Wetziker Chilbi eine junge Frau schwer sexuell missbraucht. «Die bisherigen Ermittlungen führten bislang nicht zur Ergreifung des unbekannten Täters», schreibt die Kantonspolizei knapp vier Monate nach der Tat in einer Medienmitteilung.

Als weitere Fahndungsmassnahme zur Ergreifung des Täters hat die Polizei nun ein Phantombild des Mannes angefertigt und bittet die Bevölkerung um Mithilfe.