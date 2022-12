Am Freitag um 7.30 Uhr ging über die Notrufzentrale von Schutz und Rettung die Meldung ein, dass an der Brandstrasse in Hinwil eine Küche in Flammen stehe. Dies bestätigt die Kantonspolizei Zürich auf Anfrage. Bereits um 7.50 Uhr konnte der Brand durch die ausgerückte Feuerwehr gelöscht werden. Verletzt wurde niemand.