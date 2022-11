In der Ausfahrt Dürnten lag ein umgekipptes Auto

Um 16:30 Uhr am Dienstagabend ging bei der Kantonspolizei Zürich die Meldung eines Unfalls auf der A15 ein. Demnach kippte in der Ausfahrt Dürnten ein Auto auf die Seite und kam so zum Stillstand. Nach aktuellem Wissensstand der Polizei gibt es keine Verletzten. Im Feierabendverkehr musste mit kurzfristigen Verkehrsbehinderungen gerechnet werden. (jeh)