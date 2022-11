Ihre Kinder hungerten und wurden in Keller gesperrt

Es ist eine Befragung, die nur schwer erträglich ist. Stoisch reiht der Gerichtsvorsitzende am Zürcher Obergericht Vorwurf an Vorwurf, Grausamkeit an Grausamkeit aneinander. Misshandlungen, begangen von einem kosovarischstämmigen Vater und seiner Schweizer Ex-Frau.



Die Opfer: zwei der sieben gemeinsamen Kinder. Warum es genau die beiden trifft, bleibt unklar. Bruder und Schwester, Nacht für Nacht im Keller eingesperrt und oft auch tagsüber. Toilettengang nur zweimal am Tag erlaubt, weshalb die beiden ihre Notdurft immer wieder in Ecken oder im Kellerloch verrichten.