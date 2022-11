Mit ausgefahrenem Kran die SBB-Leitung bei Rikon beschädigt

An einem Donnerstagnachmittag Mitte Juli dieses Jahres belud ein Chauffeur in Rikon seinen Lastwagen, der über einen Ladekran verfügte, mit zwei Containern. Via Tösstalstrasse machte sich der Schweizer auf in Richtung Winterthur. Am Bahnübergang unweit des Bahnhofs kam der Kran-Lastwagen zu einem abrupten Stopp.