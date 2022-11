Fahrunfähiger Raser in Aathal gestoppt

Ein 30-Jähriger hat am Samstag auf der A15 bei Volketswil ausgerechnet eine zivile Polizeipatrouille rasend überholt. In einer 80er-Strecke fuhr er mit 155 km/h, danach beschleunigte er auf bis zu 215 km/h.



Die Streife konnte den Mann nach Verlassen der Autobahn in Aathal anhalten, wie die Kantonspolizei Zürich am Montag mitteilte. Bei der Kontrolle fanden die Polizisten beim 30-jährigen Bosnier verbotene Waffen - einen Schlagring und einen Teleskop-Schlagstock.



Zudem stellten sie fest, dass der Lenker sich wohl in einem fahrunfähigen Zustand befand. Das Auto des Mannes wurde eingezogen, seinen Führerschein ist er auch losgeworden.