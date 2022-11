Probleme mit App und Anzeigetafeln schweizweit

Der Billettverkauf auf der SBB Mobile App war nicht oder nur eingeschränkt möglich. Das Zugpersonal verkaufte die Tickets im Zug.



Die Störung bei der Mobile App hielt am späteren Nachmittag noch an. Die IT-Probleme beeinträchtigten nach SBB-Angaben auch die Kunden-Information auf den Bahnhöfen.



So waren Durchsagen nicht überall möglich. Auf den Perrons zeigten die Informationstafeln die nächsten Abfahrten teilweise nicht oder zeitverzögert an.

Laut SBB arbeiten Fachleute mit Hochdruck an der Behebung der Probleme.