Fahrerflucht nach Kollision mit Fussgänger

Am Montagabend, 7. November, kam es in Dübendorf zu einer Kollision von einem Auto mit einem Fussgänger. Dieser meldete sich kurz vor 19 Uhr bei der Einsatzzentrale der Kantonspolizei Zürich und gab an, dass er soeben von einem Personenwagen angefahren worden sei.

Der Automobilist sei ohne sich um den Verkehrsunfall zu kümmern weitergefahren. Gemäss ersten Erkenntnissen der Kantonspolizei Zürich ging der 39-jährige Mann auf dem Trottoir der Wangenstrasse in Richtung Nordplatz. Dabei soll es zu einer Kollision mit einer dunkelfarbenen Geländelimousine gekommen sein, welche aus der Kunklerstrasse in die Wangenstrasse eingebogen sei.