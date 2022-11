Einbrecher dringen in Rapperswil-Jona in eine Wohnung ein

Am vergangenen Samstag, in der Zeit zwischen 12 und 19.44 Uhr, ist eine unbekannte Täterschaft in eine Parterre-Wohnung an der Rotenrainstrasse in Rapperswil-Jona eingebrochen. Dies schreibt die Kantonspolzei St. Gallen in einer Medienmitteilung.



Die Täterschaft brach demnach die Sitzplatztüre auf und verschaffte sich so Zutritt in die Wohnung, wo sie diverse Zimmer und Behältnisse durchsuchte. Sie stahl daraus Armbanduhren und Bargeld im Wert von mehreren tausend Franken. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich ebenfalls auf mehrere tausend Franken. (jeh)