Der 27-jährige Brian kommt frei. Das hat das Zürcher Obergericht am 31. Oktober verfügt und heute mitgeteilt. Bereits in den nächsten Tag wird Brian aus dem Gefängnis Zürich entlassen. Ohne Ersatzmassnahmen – also ohne Meldepflicht oder Rayonverbot.



Der Grund: Brian, der seit 2017 in Untersuchungs- respektive Sicherheitshaft sitzt, droht die sogenannte Überhaft. Dies ist der Fall, wenn jemand länger in Haft sitzt, als die zu erwartende Strafe dauert.