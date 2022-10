Rauchender Bagger hält Feuerwehr auf Trab

Am Mittwoch gegen 14:30 Uhr ging laut einer Mitteilung der Sicherheits- und Verkehrspolizei Uster die Meldung ein, dass ein Elektrobagger starken Rauch entwickle. Das Fahrzeug befand sich zu diesem Zeitpunkt auf einem eingezäunten Baustellenareal an der Tägerackerstrasse in Uster.

Die Stützpunktfeuerwehr und Stadtpolizei rückten unverzüglich aus. Die unmittelbar angrenzenden Anwohnerinnen und Anwohner wurden vorsorglich angewiesen, bis zum Abschluss der Löscharbeiten die Fenster und Türen zu schliessen.

Der Feuerwehr gelang es, eine Batterie als Rauchquelle zu lokalisieren und erfolgreich einzudämmen. Da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass die defekte Batterie erneut Rauch erzeugt, wurde der Elektrobagger nach Wallisellen überführt. Dort wurde die Batterie fachgerecht ausgebaut und entsorgt.

Es kamen keine Personen zu Schaden.

