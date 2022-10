Deshalb landete die Rega in Hinwil

Hinwil wird am Donnerstagnachmittag von einem schweren Brand erschüttert. Unweit der Badi steht ein Wohnhaus in Flammen. Wie mehrere Zeugen vor Ort schildern, verletzt sich eine Person schwer.

Um diese in ein Spital zu transportieren, landet gegen halb vier Uhr ein Helikopter der Rega an der Zürcherstrasse vis a vis des Burger King. Das bestätigt die Rega auf Anfrage. Denn so sind nur wenige Spitäler in der Lage, Brandverletzungen entsprechend zu versorgen.

Rund eine halbe Stunde nach seiner Ankunft, flog der Rettungshelikopter wieder davon. Zuvor war von der Sanität eine Person in den Hubschrauber geladen worden – hinter einem weissen Tuch, um sie vor den gaffenden Blicken der Autofahrer zu schützen. So staute sich kurzzeitig der Verkehr auf der Zürcherstrasse. (erh)