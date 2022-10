Ermittlungen gegen Traktorfahrer wegen demolierten Fahrzeugen

Kurz vor 17 Uhr fuhr am Donnerstag, 20. Oktober, in Seegräben ein Traktor durch den Ortsteil Sack. Dabei soll er an mindestens einem Auto und einem Motorrad vorbeigeschrammt und danach einfach weitergefahren sein, wie ein Leserreporter berichtet.

Die Kantonspolizei Zürich bestätigt den Vorfall. Da der Traktorfahrer bei seiner Fahrt beobachtet wurde, konnte er aufgrund der Autonummer bereits ermittelt werden. Ein Verfahren gegen ihn sei wegen «Nichtgenügen der Meldepflicht» eingeleitet worden. Zum Stand der Ermittlungen kann die Polizei zurzeit noch keine Angaben machen.

Grundsätzlich müssen sämtliche Schäden, die an parkierten Fahrzeugen verursacht werden, vom Verursacher entweder der Polizei direkt gemeldet, oder die eigenen Kontaktangaben am beschädigten Fahrzeug hinterlegt werden. (lcm)