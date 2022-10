Töfffahrer nach Kollision mit Traktor schwer verletzt

Am Mittwochnachmittag kurz vor 14.15 Uhr fuhr ein 35-jähriger Mann mit einem Traktor und Anhänger auf der Brüttenerstrasse von Effretikon Richtung Lindau. Beim Abbiegen in die Neuhofstrasse kam es aus bislang nicht geklärten Gründen zu einer Kollision mit einem 19-jährigen Töfffahrer, der mutmasslich auf der Brüttenerstrasse von Winterberg kommend in Richtung Effretikon fuhr. Wie die Kantonspolizei Zürich mitteilt, wurde der Mann durch den Aufprall von seinem Töff geschleudert und blieb schwer verletzt am Boden liegen. Nach der medizinischen Erstversorgung vor Ort, wurde der Verletzte mit einem Rettungswagen in ein Spital gefahren. Der Lenker des Traktors blieb unverletzt.



Die genaue Ursache dieses Unfalls ist derzeit nicht bekannt. Sie wird durch die Kantonspolizei Zürich in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft See/Oberland abgeklärt.



Neben der Kantonspolizei Zürich standen die Feuerwehr Illnau-Effretikon/Lindau, ein Rettungswagen des Kantonsspitals Winterthur, die Staatsanwaltschaft See/Oberland, das Forensische Institut Zürich FOR, sowie ein privates Abschleppunternehmen im Einsatz.

Zeugenaufruf

Personen, die Angaben zum Unfall machen können, werden gebeten, sich mit der Kantonspolizei Zürich, Verkehrszug Winterthur, Telefon 058 648 61 90, in Verbindung zu setzen.