Mann in Dübendorf im Tram verletzt und ausgeraubt

Ein 50-jähriger Mann wurde in Dübendorf Opfer eines Angriffs. Wie die Kantonspolizei in einer Medienmitteilung schreibt, fuhr er am Sonntagabend nach 19.30 Uhr mit dem 12er Tram in Richtung Stettbach.

Bei der Haltestelle Am Ring in Dübendorf wurde er von drei unbekannten Männern und einer Frau angegriffen. Er versuchte, sich dem Angriff zu entziehen, wurde jedoch immer wieder mit Faust- und Fusstritten attackiert.

In unbekannte Richtung geflohen

Nachdem die Täter dem Opfer Bargeld raubten, verliess die Gruppierung das immer noch an der Haltestelle stehende Tram und flüchtete zu Fuss in unbekannte Richtung.

Wie es in der Mitteilung weiter heisst, fuhr der verletzte Mann weiter bis zur Haltestelle Stettbach. Dort wurde er durch eine Sanität erstversorgt und anschliessend in ein Spital gefahren.

Die Polizei sucht Zeugen

Personen, die Angaben zum Vorfall machen können, insbesondere Fahrgäste des 12er Trams, sollen sich mit der Kantonspolizei unter 058 648 48 48 in Verbindung setzen. (tas)