Am Montag um 18:15 Uhr flog die Rega über die Region. Grund dafür war ein Einsatz in der Nähe von Wald. Wie der Mediendienst der Rega berichtet, wurde eine verletzte Frau, die sich auf «unwegsamem Gelände» befand, abgeholt. Sie wurde in ein nahe gelegenes Spital geflogen.