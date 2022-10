Darum bummelt der Zug langsam nach Uster

Pendler ins Oberland, es gibt sie. Wer frühmorgens von Richtung Zürich nach Uster will, der steigt am Hauptbahnhof in die S5 oder S15. Beide S-Bahnen fahren im Halbstundentakt.

Und bringen alle jene, die zur Arbeit oder in die Schule müssen, in gut einer Viertelstunde in die drittgrösste Stadt des Kantons. Dies, weil beide Züge nur in Stadelhofen halten.