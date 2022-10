Etikettenschwindel kommt Betrüger teuer zu stehen

In der Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr stürmt die Kundschaft die Einkaufszentren. Die Rabattschlacht tobt. Viele wollen nach den Festtagen von der stark reduzierten Ware profitieren.



So auch ein 51-jähriger Mann, der am zweitletzten Tag des Jahres 2021 im Walliseller Einkaufszentrum Glatt ein Modegeschäft aufsuchte.



Was ihn vermutlich von den meisten anderen Kundinnen und Kunden unterschied: Der Mann trug einen Leimstift bei sich. Doch erst einmal galt sein Interesse den Wintermänteln einer besonderen und alles andere als preiswerten Marke.