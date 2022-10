Unter Raserverdacht: Mann demoliert SUV auf Autobahn

In der Nacht auf Samstag ist es auf der Autobahn A1 auf Gemeindegebiet von Wangen-Brüttisellen zu einem Selbstunfall gekommen. Dies schreibt die Kantonspolizei in einer Medienmitteilung. Etwa um 0.30 Uhr sei ein Mann mit einem «leistungsstarken» SUV am Anschluss Brüttisellen auf die A1 Richtung Zürich gefahren.

«Nach jetzigen Erkenntnissen beschleunigte er im Bereich der Einfahrt massiv und verlor die Kontrolle über das Fahrzeug», heisst es weiter. Danach sei das Auto unkontrolliert über alle Fahrbahnen geschleudert und in die Mittelleitplanke geprallt.

Wegen des heftigen Aufpralls wurde das Auto zurückgeworfen und es kam schliesslich am rechten Fahrbahnrand auf dem Pannenstreifen an einer Mauer zum Stillstand. Der Lenker wurde leicht verletzt. Er und sein Beifahrer wurden mit einem Rettungswagen in ein Spital gefahren. Nach der medizinischen Überprüfung konnte der nicht verletzte Beifahrer das Spital wieder verlassen.

Staatsanwaltschaft ermittelt

Der 29-jährige Fahrer wurde nach der Entlassung aus dem Spital verhaftet. Er habe sich gegenüber der Polizei geständig gezeigt und sei inzwischen wieder aus der Haft entlassen worden. Gegen ihn ermittelt nun die Staatsanwaltschaft wegen eines Raserdelikts. Das Unfallfahrzeug wurde sichergestellt.

Die A1 Richtung Zürich, die Einfahrt Brüttisellen und die Zufahrtsrampe von der A15 her, mussten wegen des Unfalls bis kurz nach vier Uhr komplett gesperrt werden. Die Kantonspolizei Zürich und die Verkehrsgruppe der Feuerwehr richtete eine Umleitung ein.

Zusammen mit der Kantonspolizei Zürich standen der Rettungsdienst Spital Bülach und die Feuerwehr Wangen-Brüttisellen im Einsatz.

Zeugenaufruf

Personen welche Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich mit der Kantonspolizei Zürich, Verkehrszug Winterthur, Telefon 058 648 61 90, in Verbindung zusetzen.