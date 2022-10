U-Haft für 19-jährigen Schweizer beantragt

Mitten im Dorfzentrum von Oetwil starb in der Nacht auf Sonntag ein Jugendlicher nach einer tödlichen Attacke. Zwei weitere junge Männer wurden schwer verletzt, ein dritter leicht. Die Tat hat in der Gemeinde grosse Bestürzung ausgelöst. Was sich genau abgespielt hat, ist noch immer Gegenstand der Ermittlungen. Die Staatsanwaltschaft äussert sich derzeit nicht zu Details des Tathergangs.