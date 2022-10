Für 20 Minuten Pfuscharbeit 1000 Franken verlangt

Wer Magazin-Sendungen auf deutschen Privat-TV-Stationen schaut, der kennt die Geschichten in verschiedenen Varianten: Für einen «Handwerker-Test» wird beispielsweise ein Sanitär in eine Wohnung bestellt, der einen zuvor präparierten Schaden beheben soll. Es kommt dann in der Regel ein einziger Handwerker meist ausländischer Herkunft, der ein bisschen am verstopften Abguss in der Küche hantiert, nach einer halben Stunde sagt, es sei nun alles OK und die sofortige Bezahlung der Rechnung über einen meist unverhältnismässig grossen Betrag verlangt.