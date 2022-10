In Wald brannte ein Gartenhaus

Am Sonntagnachmittag, um kurz nach 15 Uhr, wurden die Feuerwehr Wald und die Autodrehleiter der Feuerwehr Rüti zu einem Brand eines Gartenhauses gerufen. So vermeldet es die Feuerwehr Rüti auf ihrer Website.



«Bereits auf der Anfahrt war eine leichte Rauchsäule im Himmel zu sehen», heisst es in der Meldung. Die Feuerwehren hätten den Brand jedoch in kurzer Zeit unter Kontrolle bringen können.

(jeh)