Stadt Uster will Begegnungszonen am Stadtpark

Die Strassen rund um den Stadtpark in Uster sind sicher nicht die am stärksten befahrenen der Stadt. Nichtsdestotrotz will die Stadt rund um das neue Hochhaus «Residenz» eine sogenannte Begegnungszone errichten.

Das bedeutet konkret: Tempo 20, Schwellen an der Strasseneinfahrt an der Zürichstrasse sowie weitere bauliche Massnahmen. Landihallenweg und Quellenstrasse sollen aufgrund der Trennung mit Pollern weiterhin als Sackgassen bestehen bleiben.