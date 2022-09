Brand im Industriegebiet Rüti

Die Feuerwehr Rüti wurde am Dienstag, 20. September, wegen eines Brandes an der Bandwiesenstrasse in Rüti alarmiert. Dieser konnte gemäss Mitteilung der Feuerwehr sehr schnell gelöscht werden.

Nachdem der Rauch entraucht worden war, konnte er wieder den Benutzern übergeben werden. Neben der Feuerwehr Rüti standen auch die Polizei und Regio144 im Einsatz; der Verkehr musste kurzzeitig geregelt werden.