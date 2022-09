Stadt Uster zeigt, wie sie den Veloverkehr fördert

Die Abteilung Bau der Stadt Uster stellt neu auf kurzen Velo-Ausflügen Massnahmen zur Veloförderung oder aktuelle Projekte zum Veloverkehr vor. Das schreibt die Stadt in einer Mitteilung.

Die erste Ausfahrt «VELO erFAHREN» findet am 22. September statt. Diese führt gemäss der Mitteilung zu Stellen, an denen kürzlich Schwachstellen behoben wurden: an die Oberlandstrasse und die Freiestrasse.

Linksabbiegen erlaubt

An der Oberlandstrasse wurden in mehreren Teilbereichen zwischen Winterthurerstrasse und Brunnenstrasse Optimierungen vorgenommen. Und an der Kreuzung

Bahnhofstrasse/Freiestrasse ist neu das Linksabbiegen für Velofahrende gestattet.

Mit den Ausflügen von «VELO erFAHREN» gebe die Abteilung Bau einen Einblick in die vielfältigen Veloprojekte, die sie umsetze und plane, steht weiter in der Mitteilung. (bes)

Treffpunkt zur Ausfahrt am Donnerstag, 22. September 2022, ist um 17 Uhr an der Oberlandstrasse 3 vor dem Velo-Laden. Es wird eine kurze Velotour mit Erläuterungen entlang der Oberlandstrasse bis zur Kreuzung Bahnhofstrasse/Freiestrasse. (bes)