Pferdehalterin unterliegt im Streit mit dem Veterinäramt

Mit beiden Anliegen konnte die Pferdehalterin nicht durchdringen. Das Verwaltungsgericht weist die Beschwerden ab beziehungsweise tritt gar nicht darauf ein.

Kantonstierärztin bedroht

Das Urteil zur Tierhaltung zeigt einen gröberen Konflikt auf. So beschreibt das Veterinäramt, dass die Pferdehalterin mindestens drei Mal den Wohnort der Kantonstierärztin aufgesucht und gegen diese und den stellvertretenden Kantonstierarzt mehrfach Beleidigungen und Drohungen ausgesprochen habe.



Sie rufe das Veterinäramt regelmässig an und beleidige und belästige Mitarbeitende. Es habe ein Bedrohungsmanagement unter Beizug des Dienstes Gewaltschutz der Kantonspolizei erstellt werden müssen.



Bei der Wegnahme zweier Ponys aus dem Betrieb der Beschwerdeführerin am 18. Mai 2022 hätten schliesslich die begleitenden Polizisten mehrfach einschreiten müssen.

Pferde ohne Schatten und Wasser

Das teilweise Halteverbot wurde wegen zahlreicher Mängel bei der Tierhaltung ausgesprochen, wie im Urteil zu lesen ist. So seien die Zugangsmöglichkeiten zu den Liegeflächen in den Stallungen ungenügend gewesen.



Zwei Pferde seien zudem auf einer stark abgegrasten Weide ohne genügend Schatten gehalten worden. Im Gruppenstall habe Verletzungsgefahr durch am Boden liegenden Draht bestanden, und die beiden Shetlandponys seien auf einer Weide angebunden gehalten worden und hätten kein Wasser zur Verfügung gehabt.

Die beiden Urteile sind noch nicht rechtskräftig.