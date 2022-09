Fahrer ist mehr als 50 km/h zu schnell

Die Stadtpolizei Uster führte am Mittwoch an der Tumigerstrasse in Nänikon eine Geschwindigkeitskontrolle durch. Innerhalb von drei Stunden wurden ausserorts 103 Geschwindigkeitsüberschreitungen festgestellt. Das teilt die Stadtpolizei Uster mit.

Bei der Messstelle wurde mit dem Lasermessgerät ein Fahrzeug gemessen, welches die mit 60 km/h signalisierte Tumigerstrasse im Bereich der Kontrollstelle mit 113 Kilometern pro Stunde passierte.

Der 44-jährige Lenker konnte gemäss der Mitteilung unmittelbar nach der Messung ermittelt und zur Geschwindigkeitsüberschreitung befragt werden. Er wird bei der Staatsanwaltschaft See/Oberland zu Anzeige gebracht und muss mit einem mehrmonatigen Führerausweisentzug rechnen. (bes)