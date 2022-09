Wetzikon plant 21 Tempo-30-Zonen

Für die Einführung und Umsetzung von Tempo 30 in Wetziker Wohnquartieren hat der Wetziker Stadtrat einen Kredit von 887'400 Franken bewilligt. Das schreibt der Rat in einer Mitteilung.

Damit erfüllt der Stadtrat die im behördenverbindlichen kommunalen Richtplan festgeschriebene Verpflichtung, in Quartieren Tempo 30 einzuführen. Der Antrag und die Weisung gehen nun ans Parlament.

Insgesamt sollen 21 Tempo-30-Zonen in den Wohnquartieren entstehen, welche laut der Mitteilung die Qualität der Verkehrssicherheit aller Verkehrsteilnehmenden erhöhen. Zudem werden Lärm- und Luftschadstoffe reduziert und auch die Aufenthaltsqualität erhöht.

25 Vorstösse seit 2014

Im kommunalen Richtplan hat sich der damalige Gemeinderat verpflichtet, quartiersweise Tempo 30 einzuführen. In den letzten Jahren traten gemäss der Mitteilung vermehrt Begehren aus der Bevölkerung und dem Parlament zum Thema Temporeduktionen an den Stadtrat.

Deshalb hat er die Verkehrssituation gesamtheitlich betrachtet. Tempo-30-Zonen in den Wohnquartieren steigern die Lebensqualität und Verkehrssicherheit, insbesondere auch für weniger routinierte Verkehrsteilnehmende wie Kinder oder ältere Menschen, schreibt der Stadtrat weiter.

«Mit der Einführung von Tempo-30-Zonen in den Wetziker Wohnquartieren greifen wir ein aktuelles Thema auf, welches vielen Wetzikerinnen und Wetziker ein wichtiges Anliegen ist, was die über 25 Vorstösse seit 2014 zeigen», wird Heinrich Vettiger (SVP), Stadtrat Tiefbau, Umwelt + Energie, in der Mitteilung zitiert. «Wir erfüllen damit gleichzeitig die Verpflichtung aus dem kommunalen Richtplan, der vom Stadtrat die Einführung von Tempo 30 in den Wohnquartieren fordert.»

Neue Zonen bereits dieses Jahr

Von den 21 geplanten Zonen ausgenommen sind Hauptverkehrsstrassen, regionale Verbindungsstrassen sowie Strassen, welche den Verkehr aus Wohngebieten in eine Hauptverkehrsstrasse führen, welche nicht aufgrund der Lärmschutzverordnung des Bundes betroffen sind.

Verläuft alles nach Plan und wird nicht vom fakultativen Referendum Gebrauch gemacht, wird gemäss der Mitteilung das Submissionsverfahren nach erfolgter Kreditbewilligung durch das Parlament durchgeführt.

Nach den Sommerferien wurde bereits auf der Ettenhauserstrasse und Sonnenfeldstrasse Tempo-30-Zonen eingerichtet. Die Bachtelstrasse wird nach erfolgtem Umbau Anfang 2023 im Abschnitt Spital- bis Bahnhofstrasse ebenfalls in diese Zone integriert.

Zudem wurde in Teilen der Seegräbnerstrasse, Haldenstrasse, Buchgrindelstrasse und Usterstrasse ebenfalls Tempo 30 eingeführt und damit die bestehende Zone in Robenhausen vergrössert. (bes)