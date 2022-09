Sperrung Bahnübergang Sanatoriumstrasse

Infolge Sanierungsarbeiten kann SBB-Bahnübergang an der Walder Sanatoriumstrasse vom Sonntag 18. September (ab 21 Uhr) bis am Samstag 24 September (um 05 Uhr) nicht passiert werden. Der motorisierte Individual- und der Langsamverkehr werden über die Schlipf-, Platten- und Stapfstrasse zum Reha Zentrum umgeleitet.

Die Bushaltestelle Wabe in Fahrtrichtung Sanatorium wird in die Stampfstrasse verschoben, die Haltestelle in Richtung Bahnhof dagegen in die Friedhofstrasse. Der Kreuzungsbereich Rüti-, Schlipfstrasse wird für den Postauto-Betrieb mit einer Lichtsingalanlage betrieben. (zo)