Mann bei Messerstecherei in Pfäffikon schwer verletzt

Die Kantonspolizei Zürich wurde am Samstag, 10. September, kurz vor vier Uhr morgens, wegen einer eine schwer verletzten Person in Pfäffikon alarmiert. Die umgehend ausgerückten Einsatzkräfte trafen in einer Wohnung auf einen 47-jährigen Mann mit Stichverletzungen. Er musste mit einem Rettungsfahrzeug ins Spital gefahren werden, wie es seitens Kantonspolizei heisst.

Der mutmassliche Täter, ein 43-jähriger Pole, liess sich beim Bahnhof Pfäffikon widerstandslos festnehmen. Der genaue Tathergang ist noch unklar. Die Ermittlungen werden durch die Kantonspolizei Zürich und die Staatsanwaltschaft I des Kantons Zürich geführt, die gegen den Verhafteten ein Verfahren wegen versuchter Tötung eröffnet hat.