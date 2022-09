Sachschaden bei Brand eines Dachstocks in Pfäffikon

Beim Brand eines Dachstocks in einem Einfamilienhaus in Pfäffikon ist am Freitagabend Sachschaden von mehreren zehntausend Franken entstanden. Verletzt wurde niemand. Die Brandursache war am Samstag nicht geklärt.

Das Feuer wurde um 18.30 Uhr gemeldet, wie die Kantonspolizei Zürich mitteilte. Beim Eintreffen der Rettungskräfte hatten die Bewohner das Haus bereits verlassen. Die Feuerwehr löschte den Brand. Der Dienst Brandermittlungen der Kantonspolizei untersucht die Brandursache.