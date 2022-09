LKW wegen Mängeln aus dem Verkehr gezogen

Spezialisten der Schwerverkehrskontrollgruppe der Stadtpolizeien Uster, Volketswil und Illnau-Effretikon führten am 5. September während drei Stunden an der Kempttalstrasse in Effretikon eine Verkehrskontrolle durch.

Bei der Überprüfung der Fahrzeuglenkenden auf die Einhaltung der gesetzlichen Arbeits- und Ruhezeiten (ARV1) wurden keine Verstösse festgestellt. Anlässlich der technischen Überprüfung eines Lastwagens führten die festgestellten Mängel hingegen zu einer vorübergehenden Stilllegung des Fahrzeugs.

Durch einen mechanischen Defekt konnte die Lift- und Lenkachse des mit 21 Tonnen Sand beladenen Lastwagens nicht korrekt angesteuert werden. Dies führte dazu, dass sich die Lift- und Lenkachse nicht vollständig absenken konnte und die Reifen fast keine Brems- und Lenkkräfte auf die Strasse übertrugen.

Die Verkehrssicherheit war aufgrund der festgestellten Mängel nicht mehr gewährleistet, weshalb die Weiterfahrt verhindert wurde. Ein durch die Halterfirma aufgebotener Mechaniker konnte das Fahrzeug letztlich für die Fahrt zur Werkstatt verkehrstauglich machen. Das Fahrzeug wurde zur Nachkontrolle beim Strassenverkehrsamt angemeldet.