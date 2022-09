Zentrum Uster wird wegen Greifenseelauf gesperrt

Auf die Plätze, fertig, los: Am Samstag, 17. September wird in Uster und rund um den Greifensee wieder gerannt. Nach drei Jahren Pause findet der Greifenseelauf wieder im gewohnten Rahmen statt. 15‘000 Laufbegeisterte werden für verschiedene Distanzen und Kategorien an den Start gehen. Das schreibt die Stadt Uster in einer Medienmitteilung.

Aufgrund des Anlasses werden Autofahrende angehalten, die Stadt Uster am besagten Tag grossräumig zu umfahren. Zwischen 11 und 18 Uhr ist das Stadtzentrum gänzlich gesperrt. Umzüge und Lieferungen sind nicht möglich. Die Notfallachsen im Stadtgebiet müssen für Rettungskräfte wie Sanität und Feuerwehr frei bleiben. Transitfahrten durch Uster sind während dieser Zeit nicht möglich. Die Umleitungen sind gut signalisiert.