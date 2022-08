23-Jährige nach Chilbi in Wetzikon schwer misshandelt

Eine junge Frau wurde nach der Chilbi Wetzikon schwer misshandelt. Das schreibt die Kantonspolizei Zürich in einer Medienmitteilung. Wie es in dieser heisst, war die 23-Jährige am Sonntagmorgen kurz nach zwei Uhr zu Fuss auf der Grüningerstrasse Richtung Grüt unterwegs. Auf der Höhe der Hofstrasse wurde sie unvermittelt durch einen unbekannten Mann angefallen und sexuell schwer misshandelt.

Beim Herannahen von Drittpersonen liess der Unbekannt von seinem Opfer ab und flüchtete zu Fuss durch das angrenzende Maisfeld in unbekannte Richtung.

Signalement des Täters

Der Mann ist zirka 170 bis 180 Zentimeter gross, von schlanker Statur und jungen Alters. Er trug eine auffallende Frisur. Seine hellen Haare waren seitlich kurz rasiert. Auf dem Kopf waren sie leicht zerzaust und etwas nach oben aufgestellt. Er trug ein helles T-Shirt und eine schwarze Kapuzenjacke eventuell mit weissem Emblem oder Aufschrift auf Brusthöhe links sowie eine schwarze Hose, möglicherweise eine Trainerhose. Sein helles T-Shirt dürfte nach der Tat Blutspuren aufgewiesen haben.

Personen, die Hinweise zum gesuchten Mann machen können oder Filmmaterial besitzen, die den Gesuchten zeigen, werden gebeten, sich mit der Kantonspolizei Zürich, Telefon 058 648 48 48, in Verbindung zu setzen.