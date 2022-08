Polizei kontrolliert 60 Motorräder im Tösstal

Die Kantonspolizei Zürich hat am Samstagnachmittag an der Tösstalstrasse in Lipperschwendi und in Sternenberg im Rahmen einer Präventionskampagne eine Motorradkontrolle durchgeführt und dabei Lenkende, Mitfahrende sowie die Zweiräder überprüft, wie die Kantonspolizei in einer Mitteilung schreibt.

Während der mehrstündigen Kontrolle wurden rund 60 Motorradlenkende angehalten. Anschliessend seien sie, Mitfahrende sowie ihre Fahrzeuge durch die Polizistinnen und Polizisten überprüft worden. Spezialisten des Dienstes Fahrzeuge/Technik der Kantonspolizei Zürich standen zur Unterstützung ebenfalls im Einsatz.

60 Fahrzeuge – eine Nachprüfung

Ein Motorrad wurde dem Strassenverkehrsamt zur Nachprüfung gemeldet. Wegen kleineren Mängeln wurden sieben Beanstandungsrapporte ausgehändigt.

Neben der Kontrolle des technischen Zustandes der Zweiräder wurden die Führerausweise sowie die Fahrfähigkeit der Lenkenden überprüft.

Ein anwesender Mitarbeiter der Präventionsabteilung machte die Zweiradlenkenden zusammen mit den Polizistinnen und Polizisten auf Sicherheitsaspekte beim Motorradfahren aufmerksam, wie die Polizei in der Mitteilung schreibt. Dazu gehörte beispielsweise das richtige Einschätzen der eigenen Fähigkeiten, eine rücksichtsvolle Fahrweise und dem damit verbundenen Verhindern von unnötigem Lärm sowie die Wichtigkeit von entsprechender Schutzausrüstung. (mae)