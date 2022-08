Hoher Sachschaden nach Selbstunfall in Egg

Ein Mann fuhr am Samstagnachmittag mit seinem Auto auf der Gossauerstrasse in Richtung Oetwil am See. In einer leichten Rechtskurve geriet sein Auto aus bislang unbekannten Gründen auf die Mittelinsel. Dabei ein Beleuchtungskandelaber und ein schwarz-gelber Inselschutzpfosten umgefahren, wobei die Ölwanne des Autos abgerissen wurde.

Das Auto schleuderte anschliessend vollends über die Gegenfahrbahn und wieder zurück auf die eigene Fahrspur, dann via Radweg auf die angrenzende Wiese und kam dort nach 100 Metern zum Stillstand. Der Fahrer blieb dabei unverletzt.

Unfallstelle über 200 Meter lang

Wie die Kantonspolizei Zürich weiter mitteilt, sicherte sie auf der über 200 Meter langen Unfallstelle umfangreiche Spuren. Die Staatsanwaltschaft ordnete beim Lenker, einem 33-jährigen Schweizer, eine Blut- und Urinprobe an.

Das mit Öl getränkte Wiesland wurde auf Anordnung des Amts für Wasser Energie und Luft AWEL, bis zu einer Tiefe von 50 Zentimetern mit einem speziellen Saugbagger abgetragen.

Der betroffene Abschnitt der Gossauerstrasse musste wegen des Unfalls für rund vier Stunden gesperrt werden. Die Feuerwehr richtete eine Umleitung ein.

Mit der Kantonspolizei Zürich standen die Feuerwehr Oetwil am See, Funktionäre des AWEL, EKZ und vom Netzbau Bubikon, das Tiefbauamt, eine Spezialfirma mit einem Saugbagger sowie ein Abschleppunternehmen im Einsatz.