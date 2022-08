Zürcher Obergericht verurteilt Vater des Schützen

Das Zürcher Obergericht hat einen Mann nach einem Schiessunfall wegen fahrlässiger schwerer Körperverletzung zu einer bedingten Geldstrafe verurteilt: Dieser hatte zwar nicht selber abgedrückt – doch hatte er die Pistole so gelagert, dass sein Sohn problemlos auf sie zugreifen konnte.



In der Urteilsbegründung sprach der vorsitzende Oberrichter von einer gleich doppelten Sorgfaltspflichtverletzung. Einerseits habe der Mann den Schrank mit einer Pistole nicht abgeschlossen, andererseits habe er die Munition nicht getrennt von ihr aufbewahrt.



Damit habe der 52-Jährige ein Risiko geschaffen, hielt der Oberrichter am Ende der Verhandlung fest. Dieses Risiko hätte er durch zumutbare Schutzmassnahmen entschärfen und damit den Schiessunfall vermeiden können.

Pistole im Alkoholschrank

Der Mann besass legal mehrere Waffen, die er im Keller seines Einfamilienhauses im Zürcher Oberland in abschliessbaren Schränken aufbewahrte. Ausnahmsweise deponierte er aber eine Selbstladepistole in einem als Alkoholschrank genutzten Tresor im Gästezimmer.

So lag diese Pistole - untergeladen mit einer Manipulierpatrone im Lauf und mit einem Magazin mit sieben Patronen bestückt - an einem Abend im Oktober 2015 hinter ein paar Flaschen Hochprozentigem. Während der Waffenbesitzer sich im Ausland befand, lud dessen 16-jähriger Sohn trotz eines Verbots zwei Kollegen ein.