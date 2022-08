Überfall auf Agrola Topshop in Riedikon

Zwei unbekannte Täter haben am Montagabend in Riedikon den Agrola-Topshop überfallen. Dabei hätten sie mehrere hundert Franken erbeutet, teilte die Kantonspolizei Zürich in einer Medienmitteilung mit.



Die zwei maskierten Personen hatten das Geschäft an der Riedikerstrasse gegen 21.45 Uhr betreten. Laut Polizei bedrohten sie in der Folge den Verkäufer mit einer Waffe und verlangten die Herausgabe von Bargeld. Mit einer Beute von mehreren hundert Franken seien sie anschliessend zu Fuss geflüchtet.



Die sofort eingeleitete Fahndung verlief bislang ergebnislos. (maiu)