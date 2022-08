Noch nie staute sich der Verkehr vor dem Gotthard länger

Wenn der Alarm losgeht, ist Beat Walther gefragt. Seit 15 Jahren arbeitet er bei der Schadenwehr Gotthard – und wenn es sein muss, rückt er auch mitten in der Nacht aus. So wie am 8. Juli um 1.18 Uhr: Ein Lastwagenfahrer hatte die Überhitzung seines Gefährts gemeldet.