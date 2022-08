Ein schwerverletzter Fussgänger nach Unfall

Laut Kantonspolizei war ein 29-Jähriger mit seinem Auto auf der Usterstrasse Richtung Dübendorf unterwegs. Auf Höhe Zentrum kollidierte sein Fahrzeug mit einem Fussgänger. Dieser habe auf dem Fussgängerstreifen die Strasse überqueren wollen, heisst es in der Medienmitteilung der Polizei.



Durch den Aufprall wurde der 36-Jährige weggeschleudert und schwer verletzt. Nach der medizinischen Erstversorgung vor Ort wurde der Mann ins Spital gebracht.



Wegen des Unfalls musste die Strasse zum Teil für rund zwei Stunden gesperrt werden. Die Feuerwehr habe in dieser Zeit eine Umleitung eingerichtet, so die Polizei.