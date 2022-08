Zwei Helfer von Telefonbetrügern verhaftet

Wie die Kantonspolizei am Donnerstag mitteilte, ging es in den zwei Fällen um je 5000 Franken. Nur in einem Fall konnte die Polizei die Einzahlung des Geldes noch rechtzeitig verhindern. Die beiden Taxifahrer werden sich vor der Staatsanwaltschaft verantworten müssen.

Die Kantonspolizei Zürich geht davon aus, dass es noch weitere Opfer gibt, die von Taxifahrern zu einer Bank oder zu einem Geldautomaten gefahren wurden.