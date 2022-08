Brand in Ustermer Gewerbehalle

Am Donnerstag kurz nach 11 Uhr ging bei der Einsatzzentrale von Schutz und Rettung die Meldung ein, dass es in einer Gewerbehalle in Uster brennen würde. Dies teilt die Kantonspolizei Zürich in einer Medienmitteilung mit.

Gemäss der Polizei konnten beim Eintreffen der Löschkräfte bereits alle Personen das Gebäude unverletzt verlassen.

Die Feuerwehr drang unter Atemschutz in die Räumlichkeiten vor und löschte die Flammen. Der Sachschaden am Gebäude, der Einrichtung sowie an abgestellten Fahrzeugen wird auf über hunderttausend Franken geschätzt.

Die Ursache des Feuers ist zurzeit unklar und wird durch den Brandermittlungsdienst der Kantonspolizei Zürich untersucht.

Gemeinsam mit der Kantonspolizei Zürich standen die Stützpunktfeuerwehr Uster, ein Rettungsteam des Spitals Uster sowie die Stadtpolizei Uster im Einsatz.

