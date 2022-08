Töff-Fahrer bei Unfall schwer verletzt

Ein 65-jähriger Motorradlenker war am Freitagmorgen gegen10.40 Uhr in Ottikon auf der Kempttalstrasse in Richtung Illnau unterwegs. Auf Höhe des Ausstellplatzes kollidierte er aus zurzeit noch unklaren Gründen mit dem Heck eines in dieselbe Richtung fahrenden Autos.

Die 25-jährige Lenkerin des Fahrzeugs musste wegen eines Wendemanövers eines vor ihr fahrendem Fahrzeug bremsen und war am Beschleunigen.

Der Töfffahrer verletzte sich beim Unfall schwer und wurde nach der Erstversorgung durch ein Ambulanzteam mit einem Rettungswagen ins Spital gebracht. Die Autofahrerin blieb unverletzt.

Wegen des Unfalls musste die Kempttalstrasse für rund zweieinhalb Stunden gesperrt werden. Durch die Feuerwehr wurde der Verkehr örtlich umgeleitet. (tas)