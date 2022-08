Trächtige Kuh Paloma verblutet in Rüti

Tragischer Verlust für Landwirt Markus Bisig: Seine Kuh Paloma starb in der vergangenen Woche auf einer Weide in Rüti. Wie der Bauer «20minuten» sagte, hatte sich die Kuh durch gefressene Abfallstücke eine Infektion zugezogen.



«Nach einem drei Monate langen Kampf erlag die im fünften Monat trächtige Paloma ihren inneren Verletzungen», erklärte Bisig dem Onlineportal. Immer wieder komme es vor, dass Dosen und Flaschen von Unbekannten auf die Weide geworfen würden. «Mit den modernen Maschinen sehen wir das beim Mähen kaum und so landet der Abfall zerkleinert im Tierfutter.»

Die sei die Kuh mehrmals mit Antibiotika behandelt worden. Das Tier schien zunächst auf die Behandlung anzusprechen. Allerdings verschlechterte sich Palomas Zustand in der letzten Woche erneut. «Eines Morgens lag sie dann tot auf der Weide», so Bisig. Die Todesursache seien innere Verletzungen durch Metallstücke gewesen.