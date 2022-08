«Habe alles probiert, um mich zu retten»

Alles geht rasend schnell. Soeben hat Kevin Philipp zu einem Routinetrick mit dem Schirm angesetzt – Sekundenbruchteile später gerät die Situation völlig ausser Kontrolle.



Der Bubiker ist auf seinen Schirm gestürzt und hat sich anschliessend in den Leinen verfangen. Zwei seiner Rettungssysteme versagen. Die Situation scheint aussichtslos.



Nur wenige Sekunden und ein drittes Rettungssystem – das letzte – bleiben ihm, um doch noch einen ungebremsten Absturz zu verhindern. Dem 34-Jährigen läuft die Zeit davon.

Trick-Manöver geht schief

Dabei sollte es doch eigentlich ein entspannter Tag im spanischen Pyrenäenort Orgayà werden. Die Bedingungen schienen optimal. Auch seine Mutter war angereist und wollte ihren Sohn bei seinen Flügen beobachten.

Doch dann ändert sich der Wind. Ist Philipp an guten Tagen bis zu acht Stunden in der Luft, dauert dieser Flug nur rund eine halbe Stunde. Das Trick-Manöver am Ende wird ihn dann zum Verhängnis.