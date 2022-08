83-jährige Rütnerin vermisst

Vermisst wird seit Dienstagnachmittag (2.8.2022) ab ihrem Wohnort in Rüti: Müller, Hedwig, 83-jährig. Das schreibt die Kantonspolizei in einer Mitteilung.

Die Frau wurde am Dienstagnachmittag um 15 Uhr an ihrem Wohnort in Rüti letztmals gesehen und wird seither vermisst.

Hedwig Müller ist ca. 157cm gross, schlanke Statur, schmales/längliches Gesicht, grauweisse mittellange Haare, trägt keine Brille, trägt vermutlich beige Hose und weisses T-Shirt. Die Frau leidet an Demenz und ist auf Hilfe angewiesen. Es wird um schonendes Anhalten gebeten.

Zeugenaufruf

Personen, die Angaben zum Aufenthaltsort der Vermissten machen können, werden gebeten, sich mit der Kantonspolizei Zürich, Telefon 058 648 48 48 in Verbindung zu setzen. (erh)