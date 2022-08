Ein Verletzter nach Zusammenstoss

An der Kreuzung Winterthurerstrasse und Kemptnerstrasse in Hinwil sind am Mittag ein Landwirtschaftsfahrzeug und ein Motorroller zusammengestossen. Dabei zog sich der der Fahrer des Rollers Verletzungen unbekannten Ausmasses zu. Er musste ins Spital gebracht werden.



Der genaue Unfallhergang ist noch unklar. Während der Bergungsarbeiten und der Unfallaufnahme musste ein Fahrstreifen gesperrt werden.