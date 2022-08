82-Jährige aus Egg vermisst

Seit Samstag, 30. Juli, wird Pia Huonder aus Egg vermisst, wie die Kantonspolizei mitteilt. Die 82-Jährige hielt sich ein paar Tage in Locarno in den Ferien auf und plante, am Samstag in ihr Wohnheim in Egg zurückzukehren. Dort ist sie seit heute nicht eingetroffen.

Pia Huonder ist zirka 142 Zentimeter gross und von fester Statur, wie die Kantonspolizei schreibt. Sie hat sehr wenige, dunkelbraune Haare, trägt allenfalls eine Kopfbedeckung und führt einen Rucksack mit sich. Über die aktuell getragene Kleidung bestehen keine Hinweise.

Die Vermisste ist möglicherweise psychisch auffällig, darum wird um schonendes Anhalten gebeten. Personen, die Angaben zum Aufenthaltsort der Vermissten machen können, werden gebeten, sich mit der Kantonspolizei Zürich, Telefon 058 648 48 48, in Verbindung zu setzen.