Strasse in Wald bleibt länger gesperrt als geplant

Das kantonale Tiefbauamt erneuert seit März 2022 die Oberholzstrasse in Wald. Nun dauert die Vollsperrung länger als geplant, wie es in einer Medienmitteilung heisst. Grund dafür sei «unvorhersehbarer Mehraufwand». Neu dauert die Sperrung der Oberholzstrasse bis am Montag, 15. August um 5 Uhr.

Im Anschluss an diese Arbeiten sind weitere Belagsarbeiten an der Hittenbergstrasse im Abschnitt zwischen der Abzweigung Sanatoriumstrasse und der Einmündung Oberholzstrasse vorgesehen. Dort muss aus qualitativen Gründen die oberste Belagsschicht abgefräst und neu eingebaut werden.

Das erfordert eine Sperrung des genannten Abschnittes für jeglichen Verkehr. Diese beginnt am Montag, 15. August um 6 Uhr und dauert bis am Samstag, 20. August um 6 Uhr.