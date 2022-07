Wetzikon setzt Tempo 30 um

Temporeduktionen sowie die Einführung von Tempo-30-Zonen sind in der Stadt Wetzikon ein wiederkehrendes Thema. Nun macht der Stadtrat Nägel mit Köpfen: Nach den Sommerferien werden in zwei Gebieten Tempo-30-Zonen eingerichtet.

Dazu gehören die Ettenhauserstrasse und Sonnenfeldstrasse. Weiter wird die Bachtelstrasse nach erfolgtem Umbau Anfang 2023 im Abschnitt Spital- bis Bahnhofstrasse ebenfalls in die Zone integriert. Zudem wird in Abschnitten der Seegräbnerstrasse, Haldenstrasse, Buchgrindelstrasse und Usterstrasse ebenfalls Tempo 30 eingeführt. «Die bestehende Zone Robenhausen wird damit vergrössert», schreibt die Stadt Wetzikon in einer entsprechenden Medienmitteilung.

Ende August beginnen die Arbeiten an den entsprechenden Strassenabschnitten.